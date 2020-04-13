Россельхознадзор начнет тестировать собак и кошек на наличие коронавируса. По словам представителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, данная мера принимается с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных.

Россельхознадзор начнет тестировать собак и кошек на наличие коронавируса. Об этом рассказала советник руководителя ведомства Юлия Мелано.По словам представителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, данная мера принимается с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных. Таким образом ведомство планирует оценить степень распространения инфекции среди кошек и собак, сообщает Агентство городских новостей "Москва".Кандидат ветеринарных наук и эксперт Россельхознадзора Никита Лебедев рассказал, что поголовно тестировать животных на коронавирус нет надобности. В первую очередь пробы нужно брать у тех собак и кошек, у которых наблюдаются признаки заболевания или контактировавших с инфицированным человеком.Эксперт отметил, что наборы для диагностики в первую очередь поступят в крупные города, а также в те субъекты России, где есть международные аэропорты. Проверять также будут тех животных-компаньонов, которые вернулись с владельцами из-за рубежа.Пока нет никакой информации о поступлении коммерческих тест-систем. Об этом будет сообщено дополнительно.В Китае, откуда и началось распространение коронавируса, накануне исключили собачье мясо из числа продуктов питания. Теперь четвероногие рассматриваются в Поднебесной исключительно как домашние животные.