В России нет роста заболеваемости коронавирусом по экспоненте, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, в нашей стране пока не подтвердилась. Хотя, конечно, с точки зрения абсолютных цифр данные не очень приятные.

В России нет роста заболеваемости коронавирусом по экспоненте. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".Она подчеркнула, что ни одна математическая модель, которая сегодня существует, в нашей стране пока не подтвердилась. Хотя, конечно, с точки зрения абсолютных цифр данные не очень приятные. По словам Голиковой, прирост составляет около 1800-1900 новых случаев за сутки, то есть 17-18 процентов. "Есть понижения и повышения, как и во всем мире", — отметила вице-премьер. Она добавила, что цифры заболевших "пугать не должны", если рост по экспоненте отсутствует.По ее словам, особенно важно следить за теми, что находится на грани жизни и смерти, кто находится в реанимацию, на аппаратах ИВЛ. В этой связи работа врачей имеет ключевое значение, и "мы должны приложить все усилия для того, чтобы эту работу обеспечить"."Все очень непросто. Я бы даже сказала, все очень сложно. Мы сталкиваемся с невидимым врагом, которого сложно победить. Но мы сегодня все, невзирая на должности, на то, в каких органах власти люди работают, в каких учреждениях, мы нацелены на то, чтобы это была командная, профессиональная работа по преодолению этой ситуации", — добавила она.В России на данный момент зарегистрированы 18 328 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.