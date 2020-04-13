В Общественной палате России предлагают ужесточить наказание за оскорбление и травлю в интернете, а также ввести огромные штрафы для тех, кто анонимно регистрируется в соцсетях. О том, что такую инициативу направили в Госдуму и Совет Федерации, пишут Известия.

В Общественной палате России предлагают ужесточить наказание за оскорбление и травлю в интернете, а также ввести огромные штрафы для тех, кто анонимно регистрируется в соцсетях. О том, что такую инициативу направили в Госдуму и Совет Федерации, пишут "Известия".По мнению автора инициативы, председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, введение ответственности вплоть до уголовной за травлю в Сети становится сегодня актуальным. Малькевич считает, что необходимо внести соответствующие поправки в УК и Кодекс об административных правонарушениях.Так, в ОП предлагают изменить статью 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") таким образом, чтобы за такие угрозы в Интернете можно было привлекать к принудительным работам или лишать свободы на срок до семи лет.Помимо этого инициатива подразумевает введение ответственности за онлайн-клевету - штрафа в размере до 6 млн рублей либо дохода за период до трех лет, или обязательных работ на срок до 500 часов.Также в пакете предложений, подготовленных Малькевичем, содержится идея штрафовать граждан, регистрирующихся в социальных сетях без предоставления личных данных. Штрафы для приверженцев сетевой анонимности предусмотрены вполне драконовские - от 100 до 200 тысяч рублей.В Госдуме сообщили "Известиям", что готовы рассмотреть инициативу Общественной палаты. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Максима Кудрявцев, данная тема "актуальная", проблема "действительно существует", тем более что во многих зарубежных странах "очень жестко такие вещи блокируются и вводится ответственность". В Совфеде также отметили, что ответственность за совершение идентичных действий должна быть одной и той же в реальной и виртуальной жизни.