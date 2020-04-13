Аналитики подвели итоги первого квартала 2020 года по продажам новых легковых автомобилей. И выявили, что спрос сместился в сторону иномарок, а вот российские бренды сдают позиции.

Аналитики подвели итоги первого квартала 2020 года по продажам новых легковых автомобилей. И выявили, что спрос сместился в сторону иномарок, а вот российские бренды сдают позиции.В 1-м квартала 2020 года в России купили 300,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных марок, что на 3,6% больше, чем в первом квартале прошлого года, подсчитал "Автостат".Доля иномарок тоже выросла: если год назад они заняли 74,1% рынка, то в 2020 году этот показатель вырос уже до 75,4%.На этом фоне отечественные бренды сдают позиции. Продажи первого квартала - всего 98 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Сократилась и доля рынка: с 24,6 до 25,9%.В России перед коронавирусом выросли продажи новых автомобилей. По данным АЕБ, в 1 квартале продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей выросли на 1,8% (до 398 518 штук). В марте - на 4%, до 162 321 штуки.