Ситуацией с коронавирусом COVID-19 уже не преминули воспользоваться мошенники. В соцсетях сообщили о рассылке СМС-сообщений с требованиями оплатить штраф за якобы выявленное нарушение режима самоизоляции.

Ситуацией с коронавирусом COVID-19 уже не преминули воспользоваться мошенники. В соцсетях сообщили о рассылке СМС-сообщений с требованиями оплатить штраф за якобы выявленное нарушение режима самоизоляции.Мошенники просят перевести 4 тысячи руб. по номеру телефона через терминал оплаты сотовой связи, передает телеканал. В МВД официально заявили, что это обман, и призвали не верить таким сообщениям и не отправлять деньги, передает телеканал "Россия 24".Ранее Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, продающих брошюры о коронавирусе, эксперты Group-IB сообщили о росте числа программ-шпионов во вредоносных рассылках о коронавирусе, а некие аферисты даже создали фальшивую интернет-страницу телеканала "Россия 24" и с помощью подставного сайта выуживали деньги у граждан.В Сбербанке рассказали об основных принципах защиты своих данных и счетов.Во-первых, критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей.Во-вторых, быть предельно осторожным при работе с электронной почтой, при общении с незнакомыми людьми по телефону: не открывать неизвестные ссылки, письма, не раскрывать данные в соцсетях и мессенджерах.В-третьих, помнить, что в Сбербанке всегда готовы помочь – можно задавать вопросы, и получить помощь, сообщило РИА "Новости".