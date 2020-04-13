Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Открыл совещание начальник управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков, который обозначил основные итоги работы за первые три месяца этого года, остановился на основных направлениях деятельности. В приоритете деятельности сотрудников дорожной полиции – выполнение задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».В ходе совещания были заслушаны доклады сотрудников областного аппарата управления и ряда руководителей территориальных подразделений Госавтоинспекции.Начальник аналитического отдела Алексей Власов отметил, что по итогам 3 месяцев зарегистрирован рост основных показателей аварийности – количества ДТП на 16%, погибших на 28%, раненых на 16%. Он назвал территории, где отмечается рост всех трех показателей: Александровский, Ковровский, Селивановский, Меленковский и Судогодский районы, а также город Владимир.Причиной каждого 6 происшествия являются нарушения скоростного режима движения, каждого 11 – выезд на встречную полосу, при этом доля погибших в результате происшествий по этим причинам составляет более 40%.В продолжение своего выступления Алексей Викторович остановился на проблеме аварийности с участием пешеходов. В 131 ДТП погибли 26 человек и 114 получили ранения. Все три показателя значительно превышают данные того же периода прошлого года. В 81 случае наезды на пешеходов произошли в темное время суток, при этом в 11 случаях это были населенные пункты, где освещение отсутствовало либо не было включено. В 8 ДТП пешеходы передвигались вне населенного пункта без светоотражающих элементов. Почти половина ДТП с участием пешеходов (57, рост 36%), погибших (11, рост 450%) и раненых (49, рост 19%) в них людей произошли в областном центре.За 3 месяца 2020 года на территории области зарегистрировано 44 автопроисшествия с участием детей (+19%), в которых 55 детей получили ранения (+34%), погибших не было (за аналогичный период-2).О статистике и проводимых мероприятиях по безопасности пассажирских и грузовых перевозок отчитался подполковник полиции Андрей Сухарников. На территории области на 30% стало больше ДТП с участием автобусов. В 34 автопроисшествиях погибли 4 человека и ранено 63. Управлением региональной Госавтоинспекции уже апробирован механизм межведомственного взаимодействия и проведены контрольные рейдовые мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих перевозку пассажиров автобусным транспортом с нарушением действующего законодательства. По результатам данной работы установлено 24 таких факта, из них в отношении 3 транспортных средств наложен арест и они помещены на охраняемую стоянку до решения суда, а также аннулирована регистрация 1 автобуса в связи с незаконно внесенными изменениями в конструкцию. По 21 факту незаконной перевозки пассажиров собран административный материал и направлен по компетенции сотрудникам государственного автодорожного надзора.В ходе контрольных мероприятий применялись приборы диагностирования по линии технического надзора и с их помощью выявлено 25 фактов управления водителями автобусов с неисправной рулевой системой. Данные транспортные средства исключены из участия в дорожном движении до устранения причины неисправности.На особом контроле полицейских остается соблюдение режима труда и отдыха водителями грузовых автомобилей и автобусов.На совещании подполковником полиции Сергеем Селиверстовым детально разобраны вопросы по контролю за привидением в соответствие нормативам участков улично-дорожной сети, прежде всего представляющих потенциальную угрозу для участников дорожного движения и доведены нормативные документы, вступившие в силу в текущем году. Обозначена проблематика в оперативно-служебной деятельности территориальных подразделений Госавтоинспекции при осуществлении федерального государственного контроля надзора. Озвучены планы дорожных работ в рамках реализации на территории Владимирской области национального проекта «Безопасные и качественные дороги», с акцентом на продолжении взаимодействия службы с балансодержателями автодорог в части разработки дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения и создание безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения.В заключение Александр Новиков призвал руководителей подразделений приложить максимум усилий для изменения ситуации и нацелил личный состав на системную работу в интересах сокращения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.