Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала Россия 1 рассказала об опасности, которую могут нести в себе медицинские маски. На фоне эпидемии коронавируса такие вещи могут привести к заметным проблемам.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности, которую могут нести в себе медицинские маски. На фоне эпидемии коронавируса такие вещи могут привести к заметным проблемам.Одной из самых заметных примет времени стало поголовное ношение медицинских масок. После того, как эпидемия коронавируса в мире достигла заметных масштабов, защищать свои дыхательные пути начали практически все люди.Вместе с этим, в народе стали ходить слухи о том, что маски могут быть опасны для человека. Версий, почему так может быть, ходило множество. В частности, люди полагали, что если долго носить защитную маску, то она соберет на себе вирусы и бактерии, после чего сама превратится в источник болезней.Официальный представитель ВОЗ в России подтвердила, что такая возможность действительно есть, Впрочем, эту угрозу легко устранить, если регулярно менять или обрабатывать маску."Маска не вредна сама по себе", – цитирует Мелиту Вуйнович. По словам представителя ВОЗ в России, опасность заключается в том, что человек в маске, из-за ложного чувства защищенности, может изменить свое поведение и забыть про другие меры предосторожности – соблюдение дистанции и мытье рук.Физическая дистанция, подчеркнула Мелита Вуйнович, защищает лучше, чем маска. И если человек не находится в одном помещении с больным, то такая защита ему понадобится едва ли.Напомним, коронавирус в России успел приобрести пугающие масштабы. Основной удар эпидемии пришелся на Москву. Специалисты отмечают, что столичные медики работают на пределе своих возможностей. Для того, чтобы замедлить распространение болезни, в городе был объявлен карантин. Людей просят ответственно относиться к своей и чужой безопасности.