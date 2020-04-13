В Хабаровске ввели режим ЧС из-за обрушения двухэтажки. ЧП произошло в Краснофлотском районе. Дом рухнул прямо на глазах жильцов. По счастливой случайности, внутри в этот момент никого не было. Репортаж корреспондента ГТРК Дальневосточная Татьяны Шевчук.

В Хабаровске ввели режим ЧС из-за обрушения двухэтажки. ЧП произошло в Краснофлотском районе. Дом рухнул прямо на глазах жильцов. По счастливой случайности, внутри в этот момент никого не было. Репортаж корреспондента ГТРК "Дальневосточная" Татьяны Шевчук.Падают камни падают, дом рушится. Жильцы ветхой сталинки даже не могли предположить, что через считанные минуты от их дома может остаться только фасад. В здании обрушились перекрытия. Люди с ужасом наблюдали, как их квартиры вместе с имуществом превратились в месиво. Второй этаж вместе с крышей провалился на первый. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.Теперь входная дверь заколочена. Собственников не пускают внутрь здания со вчерашнего дня. Вокруг двухэтажки - заградительная лента. Люди провели эту ночь, где смогли — кто-то у друзей, а кто-то в машине."За несколько дней до инцидента жильцы звонили в администрацию, спасательную службу и полицию. Люди пытались донести, что попросту боятся оставаться внутри", — говорит жительница дома Кристина Кутейко."Вчера у нас на первый этаж начал обваливаться потолок, а пол стал уходить вниз. Представители межведомственной комиссии приняли решение экстренно эвакуировать из здания людей. Жильцы покидали свою квартире налегке, в надежде в ближайшее время вернуться. Некоторые даже не взяли документы", — говорит жительница дома №22 по ул. Зои Космодемьянской Надежда Монакова.Этот дом является бывшим общежитием. Официально в 20 комнатах здесь проживало 33 человека. Как сообщили собственники, они пытались добиться переселения через суд в течение последних четырех лет. В мая сюда должна была приехать очередная комиссия. Теперь люди вынуждены искать другое жилье."Все собственники получат благоустроенные квартиры. Это должно произойти в течении 2020 года, когда точно, я пока не могу сказать", — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук."Всех пострадавших разместят в общежитии маневренного фонда. Но пока свое согласие дал только один человек. Остальные были недовольны условиями - маленькой площадью комнат, общими санузлами и кухнями, а также образом жизни потенциальных соседей", — говорит администратор Валентина Клочкова.Кроме того, в ближайшее время жильца получат компенсации за потерянное имущество. Размер выплат пока уточняется.