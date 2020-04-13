Выбрав момент, когда заявитель отсутствовал в комнате хостела, злоумышленница совершила противоправное деяние...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денежных средств в иностранной валюте.В полицию поступило заявление от 33-летнего приезжего мужчины, в котором он сообщил, что в одном из хостелов в центре столицы у него пропал конверт с денежными средствами в иностранной валюте. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 4 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Плющиха задержали подозреваемую – 53-летнюю приезжую женщину. Установлено, что злоумышленница является арендатором квартиры, в которой располагается хостел. Выбрав момент, когда заявитель отсутствовал в комнате, она совершила противоправное деяние. У задержанной женщины изъяты похищенные деньги.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60