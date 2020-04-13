Компании Apple и Google создадут совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Устройства на системах iOS и Android начнут обмениваться данными через Bluetooth, сообщая о потенциально опасных контактах. Система будет сохранять своеобразную карту контактов между людьми.
Компании Apple и Google создадут совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Устройства на системах iOS и Android начнут обмениваться данными через Bluetooth, сообщая о потенциально опасных контактах. Система будет сохранять своеобразную карту взаимодействий между людьми.
К примеру, если один человек узнает, что заболел коронавирусом, он сможет сообщить об этом системе. После этого все находившиеся с ним рядом в последние дни люди узнают, что они тоже потенциально могли заразиться. Весь процесс обещают сделать добровольным.
Уже в мае приложения для использования этой системы будут доступны в магазинах App Store и Google Play. Отмечается, что информация останется анонимной, даже когда пользователи решат поделиться своими данными. Будут пересыпаться только анонимные криптографические ключи вместо статичных данных.
У компаний не будет централизованного списка того, кто заражен, а кто нет. На серверах будет храниться только база данных общих ключей, а не взаимодействия между ними.
Наверное, такой глобальный проект не будет закрыт с окончанием пандемии. Это, что называется, первые признаки нового мира, в котором здравоохранение должно играть большую роль. Подобные системы — это уже вполне сложившаяся практика, показавшая свою действенность в Израиле, Южной Корее и Китае.
Правда, почти во всех странах система для отслеживания зараженных коронавирусом использует сигналы от сотовых вышек и GPS, которые позволяют узнать физическое местоположение пользователя. А сигналы Bluetooth, которые предлагают использовать Google и Apple и на которых основано сингапурское "коронавирусное" приложение, как раз такой возможности не дают.
Но, скорее всего, когда на фоне пандемии речь идет о жизни и здоровье населения, правительства стран вряд ли будут заботиться о том, чтобы геолокация заболевшего оставалась анонимной. Власти, конечно, захотят знать, где он и кто живет рядом.