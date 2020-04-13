Компании Apple и Google создадут совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Устройства на системах iOS и Android начнут обмениваться данными через Bluetooth, сообщая о потенциально опасных контактах. Система будет сохранять своеобразную карту контактов между людьми.

Компании Apple и Google создадут совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Устройства на системах iOS и Android начнут обмениваться данными через Bluetooth, сообщая о потенциально опасных контактах. Система будет сохранять своеобразную карту взаимодействий между людьми.К примеру, если один человек узнает, что заболел коронавирусом, он сможет сообщить об этом системе. После этого все находившиеся с ним рядом в последние дни люди узнают, что они тоже потенциально могли заразиться. Весь процесс обещают сделать добровольным.Уже в мае приложения для использования этой системы будут доступны в магазинах App Store и Google Play. Отмечается, что информация останется анонимной, даже когда пользователи решат поделиться своими данными. Будут пересыпаться только анонимные криптографические ключи вместо статичных данных.У компаний не будет централизованного списка того, кто заражен, а кто нет. На серверах будет храниться только база данных общих ключей, а не взаимодействия между ними.Наверное, такой глобальный проект не будет закрыт с окончанием пандемии. Это, что называется, первые признаки нового мира, в котором здравоохранение должно играть большую роль. Подобные системы — это уже вполне сложившаяся практика, показавшая свою действенность в Израиле, Южной Корее и Китае.Правда, почти во всех странах система для отслеживания зараженных коронавирусом использует сигналы от сотовых вышек и GPS, которые позволяют узнать физическое местоположение пользователя. А сигналы Bluetooth, которые предлагают использовать Google и Apple и на которых основано сингапурское "коронавирусное" приложение, как раз такой возможности не дают.Но, скорее всего, когда на фоне пандемии речь идет о жизни и здоровье населения, правительства стран вряд ли будут заботиться о том, чтобы геолокация заболевшего оставалась анонимной. Власти, конечно, захотят знать, где он и кто живет рядом.