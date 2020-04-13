Ветеринары заявляют, что во время пандемии домашние питомцы не представляют опасности для своих хозяев. У собак от коронавирусной инфекции есть прививка, а кошки вообще могут спасти человека от COVID-19.

Ветеринары заявляют, что во время пандемии домашние питомцы не представляют опасности для своих хозяев. У собак от коронавирусной инфекции есть прививка, а кошки вообще могут спасти человека от COVID-19.Ветеринарный врач Наталья Козлова подчеркнула: "У домашних животных свой вид вируса, специфический. Людям в принципе не передается эта видоспецифичная болезнь. Мы не один раз её фиксировали. Берешь анализ крови, приходит положительный результат, но это именно собачий или кошачий вирус. У собак коронавирус входит в плановую вакцину, для кошек, увы, нет вакцины".Коронавирус преодолевает, так называемый, межвидовый барьер, поэтому животные могут заражаться от людей. Однако, утверждают ученые, не зарегистрировано ни одного обратного случая. За долгие годы работы практическим ветеринаром Наталья видела коронавирус у своих пациентов, но, ни хозяева, ни врачи его не подхватывали.Вместе с тем, сообщает ГТРК "Кострома", пушистые питомцы могут являться переносчиками вируса, например, на шерсти. Поэтому ветеринары советуют после прогулки тщательно мыть лапы собакам, а кошкам просто не выходить из дома. И, конечно, никаких тесных контактов с домашними питомцами.Александр Ковров, заместитель начальника Управления ветеринарии региона отметил: "В настоящее время вопрос передачи вируса от животных к человеку не рассматривается. Но животные являются участниками эпидемической цепочки. Поэтому, с одной стороны не стоит опасаться заболеть от них, но с другой — стараться соблюдать гигиенические мероприятия в общении собаками и кошками".Тем не менее, ученые рассматривают возможность проводить тестирование вакцины от коронавируса на кошках, у которых быстро вырабатываются антитела, а белок, отвечающий за проникновение вируса, по строению наиболее близок к человеческому.