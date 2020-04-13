В Удмуртии владельцы закрытых на период самоизоляции парикмахерских и салонов красоты завалили угрозами расправы первого вице-премьера республики Александра Свинина. Об этом он сам рассказал во время прямой трансляции в Instagram.

В Удмуртии владельцы закрытых на период самоизоляции парикмахерских и салонов красоты завалили угрозами расправы первого вице-премьера республики Александра Свинина. Об этом он сам рассказал во время прямой трансляции в Instagram."Мне очень много написали сообщений на тему, а где вы стрижетесь? Ряд владельцев или сотрудников даже писали прямые угрозы о том, что, если вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, то мы вас найдем и… Ну, наверное, либо насильно еще постригут, либо какие-то иные меры", — с улыбкой рассказал он.Свинин обратил внимание сетующих и угрожающих ему предпринимателей, что все чиновники Удмуртии тоже находятся в самоизоляции, и никто не будет открывать парикмахерскую только для того, чтобы какой-то министр мог постричься.Первый вице-премьер призвал относиться друг другу с уважением и подчеркнул, что, если ситуация с распространением коронавируса в республике не будет ухудшаться, власти разрешат открыть парикмахерские.В Удмуртии на сегодняшний день зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, три человека выписаны из больниц.