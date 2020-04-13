Падение Москвы в циклоническую бездну прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, циклоническая бездна - художественный изыск. Опасаться последствий надвигающегося циклона не стоит.

Падение Москвы в "циклоническую бездну" прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, "циклоническая бездна" — художественный изыск. Опасаться последствий надвигающегося циклона не стоит.О "циклонической бездне" предупреждал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец."Мне трудно комментировать образы, которые метеорологам несвойственны, — отметил Роман Втльфанд. — Сколько раз в нашей жизни проходят циклоны и антициклоны. Можно ли каждый раз их называть бездной циклонической?"Пока Москва находится далеко от центра циклона, поэтому в российской столице стоит еще теплая погода. Перемена погоды будет проходить ночью 14 апреля. Тогда Москва окажется на оси ложбины низкого давления. Давление будет на уровне 735-737 миллиметров ртутного столба. При этом столица останется в тылу циклона уже с 15 апреля. Это вызовет понижение температуры днем, возможны дождь, мокрый снег и ночные заморозки.Температура понизится на 5-8 градусов к 15 апреля не только в Москве и Подмосковье, но в Брянской, Калужской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Падение температуре в ряде регионов Центральной России произойдет с 16-17 градусов до 7-8 градусов. Падение температуры вдвое предвидит дежурный синоптик Гидрометцентра по Орловской области.Причина понижения – холодный фронт из Скандинавии. Порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду. По ночам температура будет колебаться от нуля до плюс трех градусов.Снегопад во Владимирской области прошел еще 11 апреля, но основная масса снега уже растаял. Воздух 13 апреля здесь прогрелся до 12 градусов.В Белгородской, Костромской и Тамбовской областях будет теплее. Воздух здесь прогреется до 9-10 градусов.