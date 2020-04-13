13.04.2020

2020-04-13 14:20:04

Владимирский самбист провел занятия он-лайн

Мастер-класс для тех, кто хочет оставаться в хорошей форме даже в условиях самоизоляции. Чемпион Европы и обладатель Кубка Европы по самбо Антон Коновалов поделился своими нехитрыми упражнениями.



- Всем доброго дня! Сейчас покажу несколько упражнений, которые позволят в условиях самоизоляции поддерживать физическую форму и чувствовать себя хорошо.

Занятия рассчитаны не совсем для новичков, а для тех, кто до пандемии регулярно посещал спортивные залы. Мастер-класс от чемпиона Европы проведён в рамках акции Министерства спорта России "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни". Её активно поддержал и областной департамент по физической культуре и спорту. Цель - объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, в том числе спортсменов - опытных и не очень, у которых нет возможности тренироваться в привычном для себя режиме.