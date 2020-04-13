Прогноз сделан на фоне заявлений о запрете импорта в Россию дешевого бензина.

Прогноз сделан на фоне заявлений о запрете импорта в Россию дешевого бензина.Министр энергетики Александр Новак, спрогнозировал, что рост цен на топливо в России до конца года будет не выше инфляции или даже сохранится на текущем уровне, пишет "РИА Новости".Новак напомнил, что за прошлый год цены на бензин в среднем выросли примерно на 2%, а дизельное топливо осталось на прежнем уровне стоимости.Также Новак заявил, что предполагается ввести запрет на импорт в Россию дешевого бензина: мораторий могут ввести на полгода.По его словам, это мера вынужденная, но антикризисная, так как данное решение поможет защитить внутренний розничный рынок.Из-за обвала мировых цен на нефть в ряде стран упали цены на топливо для автомобилей. Но в России свои особенности регулирования цен.