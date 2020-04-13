Внешний долг России сократился в I квартале на $40,8 миллиарда (- 8,3%) до $450 миллиардов, сообщает Банк России. В том числе внешний долг госорганов уменьшился на $10,2 миллиарда (- 14,6%) до $59,8 миллиарда.

Внешний долг России сократился в I квартале на $40,8 миллиарда (- 8,3%) до $450 миллиардов, сообщает Банк России.В том числе внешний долг госорганов уменьшился на $10,2 миллиардов (- 14,6%) до $59,8 миллиарда. В частности, обязательства перед нерезидентами по валютным облигациям уменьшились на $700 миллионов (- 3,3%) до $21,6 миллиарда, по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте — на $9,5 миллиарда (- 20,4%) до $36,9 миллиарда.Внешняя задолженность компаний и организаций различных отраслей сократилась на $24,2 миллиарда (- 7,3%) до $305,7 миллиарда.Долг российских банков уменьшился на $3,5 миллиарда (- 4,6%) до $73,4 миллиарда.Долг Банка России сократился на $2,8 миллиарда (- 20%) до $11,1 миллиарда.Внешний долг России увеличился в 2019 году на $35,8 миллиарда (+ 7,9%) до $490,8 миллиарда.