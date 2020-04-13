13.04.2020

2020-04-13 14:20:07

Во Владимире пожарные тушили автосервис

Во Владимире накануне произошел пожар в пристройке к автосервису на улице 16 лет Октября, 68А. Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 12.29. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 9 единиц техники, 24 человека. Сообщили в пресс-службе МЧС.