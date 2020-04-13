13.04.2020

2020-04-13 14:20:06

Во Владимирской области организации проверили на соблюдение противоэпидемических ограничений

На 10 апреля проверку прошли 457 объектов. Выявлено 43 нарушения, составлено 10 протоколов, сообщает областная администрация.

Власти региона наладили взаимодействие с УМВД по Владмиирской области и Владимирским линейным отделом Министерства внутренних дел России на транспорте. Материалы о нарушениях будут направляться в отделы государственной инспекции административно-технического надзора.

"Уже поступило к рассмотрению 53 таких материала", – сообщил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.

Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица Роспотребнадзора и сотрудники органов внутренних дел (полиции).