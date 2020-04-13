За сутки прибавилось 13 инфицированных

По состоянию на утро 13 апреля во Владимирской области прибавилось 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, в области уже 84 заражённых коронавирусом.По 3 случая были выявлены в Коврове и в Юрьев-Польском, 2 – во Владимире и по одному в Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муроме, Судогде и Собинке. Новых летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. В графе «умершие» всё так же числится 49-летний погибший пациент Ковровской ЦГБ.Городом с самым большим числом заболевших по-прежнему остаётся Муром, там зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19. Меньше всего – в Радужном, там 1 заболевший:17 – Муром;16 – Петушки;16 – Ковров8 – Юрьев-Польский;7 – Гусь-Хрустальный;6 – Владимир;5 – Кольчугино;3 – Александров;3 – Судогда;2 – Собинка;1 – Радужный.