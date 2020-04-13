Сильный пожар произошел накануне в Кукморе. На момент прибытия спасателей из окон расположенной на пятом этаже квартиры шел густой дым. Один из жильцов попросил пожарных о помощи. 20 человек покинули здание самостоятельно, среди них один ребенок.

Сильный пожар произошел накануне в Кукморе. На момент прибытия спасателей из окон расположенной на пятом этаже квартиры шел густой дым. Один из жильцов попросил пожарных о помощи. 20 человек покинули здание самостоятельно, среди них один ребенок, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.Мужчин эвакуировали с пятого этажа при помощи автолестницы. После чего в ходе тушения возгорания пятерых человек вывели из дома в дыхательных масках, в том числе четырех детей.Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Один из жильцов получил, шестидесятилетний мужчина, получил ожоги спины. Погибших в результате инцидента нет. В качестве предварительной причины пожара названо нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.