Немецкий автопроизводитель - компания Volkswagen - предоставит финансовую помощь своим дилерам в США, которые хотят использовать свою базу заемщиков для получения и доставки основных товаров в районы, затронутые пандемией коронавируса, передает Reuters.

Немецкий автопроизводитель — компания Volkswagen — предоставит финансовую помощь своим дилерам в США, которые хотят использовать свою базу заемщиков для получения и доставки основных товаров в районы, затронутые пандемией коронавируса, передает Reuters.Прокатные автомобили, обычно предлагаемые клиентам для вождения, когда их собственные машины находятся в ремонте, могут быть использованы для доставки еды в местный банк продовольствия, для транспортировки масок и халатов, а также для доставки необходимых предметов тем, кто не может покинуть свой дом, заявил автопроизводитель.В Volkswagen заявили, что его дилеры не будут взимать плату с группы или лица, делающего такой запрос."Управлять транспортными средствами будет разрешено только сотрудникам автосалона. Корпорация Volkswagen будет предлагать дилерам ежедневную стипендию на автомобиль для покрытия расходов на топливо и аренду", — сообщил автопроизводитель.Сеть Volkswagen, насчитывающая более 600 дилеров в США, поддерживает парк заемщиков, насчитывающий около 7 тысяч автомобилей, хотя некоторые дилерские центры могут быть закрыты или работать с сокращенным персоналом из-за государственных и местных ограничительных норм.