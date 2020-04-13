Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси остался впечатленным техникой владения мячом своего восьмилетнего фаната из Ирана Арата Хоссейни. Мальчик выложил видео в Instagram, который увидел аргентинец.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался впечатленным техникой владения мячом своего восьмилетнего фаната из Ирана Арата Хоссейни. Мальчик выложил видео в Instagram, который увидел аргентинец.На ролике Арат прожонглировал мячом, почеканил его и, не опуская на пол, ударил по импровизированным воротам через себя. Удар оказался точным. В комментариях под постом Месси признался, что его впечатлила техника юного поклонника.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Arat Hosseini (@arat.gym) 12 Апр 2020 в 6:45 PDTСам Арат поблагодарил Лионеля за отзыв и признался, что является его фанатом. Техника мальчика впечатлила не только известного футболиста — видео собрало уже 1,4 миллиона просмотров.