Все приехавшие во Владимирскую область обязаны уйти на двухнедельный карантин. До сих пор такое правило касалось только тех, кто вернулся из-за границы, а также людей, живущих с ними вместе.

Все приехавшие во Владимирскую область обязаны уйти на двухнедельный карантин. До сих пор такое правило касалось только тех, кто вернулся из-за границы, а также людей, живущих с ними вместе. Об этом идет речь в изменениях, внесенных в указ губернатора Владимирской области от 17 марта.Теперь каждый приехавший в регион гражданин должен сразу позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения обладминистрации и строго соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Освобождены от карантина только командировочные, уточняет ГТРК "Владимир".Между тем, во Владимире в суд поступило уже несколько административных дел о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района. Например, жительница города, прилетевшая из Мексики, ходила по магазинам. Штраф, который может быть ей вынесен, — от 15 до 40 тысяч рублей.За сутки в области выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же в регионе — 84 заболевших. Напомним, режим всеобщей изоляции в соответствии с указом президента необходимо соблюдать до 30 апреля.По последней информации, две жительницы Петушков скончались от коронавирусной инфекции. Обе входили в круг контактов с врачом скорой помощи — носителем COVID-19. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Накануне не стало жительницы Мурома с условно положительным тестом на коронавирус.