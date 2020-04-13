К совершению преступления оказался причастен мужчина, помогавший потерпевшей по хозяйству.

7 апреля текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением обратилась жительница одной из деревень района 1937 года рождения. Женщина сообщала, что из ее дома пропали денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.Сотрудниками полиции было установлено, что к преступлению причастен безработный, ранее судимый за кражу 46-летний местный житель. Мужчина помогал потерпевшей по хозяйству.Предполагаемый злоумышленник был задержан полицейскими по месту жительства. Он сознался в совершении преступления. Часть похищенных денег вернул пенсионерке, остальные успел потратить.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - «Кража».