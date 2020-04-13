Пассажирский лайнер, направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, прервал полет из-за технических проблем. Он благополучно приземлился в аэропорту вылета. По предварительным данным, пилот ..

Пассажирский лайнер, направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, прервал полет из-за технических проблем. Он благополучно приземлился в аэропорту вылета.По предварительным данным, пилот сообщил о задымлении в кабине и запросил экстренную посадку. Пострадавших в результате инцидента нет, уточняет агентство "Интерфакс". Другие подробности выясняются.