Поклонники народной артистки России и руководителя театра Русская песня Надежды Бабкиной ждут позитивных новостей о ее здоровье. На днях стало известно, что певицу вывели из состояния искусственной комы, и у нее наметилась положительная динамика.

Поклонники народной артистки России и руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной ждут позитивных новостей о ее здоровье.На днях стало известно, что певицу вывели из состояния искусственной комы, и у нее наметилась положительная динамика.Однако прогнозы медики дают пока осторожные. Близкая подруга Бабкиной – врач Маргарита Королева рассказала, что первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью, пишет издание "СтарХит".Королева также сообщила, что певица дышит на ИВЛ, и ее переводят на кислород.Бабкина, по ее словам, лежит в отдельной палате в частной клинике, к ней входят только главврач и медперсонал, больше никого к певице не пускают, даже сына.Ранее сообщалось, что артистка попала в больницу еще 1 апреля, ей поставили диагноз двусторонняя пневмония и ввели в стояние искусственной комы.В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" доктор Александр Мясников оценил шансы на выздоровление артистки как хорошие.Ее представители сообщали, что коронавируса у Надежды Георгиевны выявлено не было. При этом пресс-атташе певицы в комментарии Вестям.Ru назвал "бредом" информацию о том, что врачи якобы входят к ней в палату "в скафандрах".