В Рио-де-Жанейро облачили знаменитую статую Христа-Искупителя в медицинский халат в честь врачей, борющихся с коронавирусом. Добиться такого эффекта удалось с помощью подсветки.

В Рио-де-Жанейро облачили знаменитую статую Христа-Искупителя в медицинский халат в честь врачей, борющихся с коронавирусом.Как сообщает РИА Новости, добиться такого эффекта удалось с помощью подсветки. Сначала на статуе возник халат, затем фонендоскоп, а на поверхности монумента появились слова благодарности на разных языках, в том числе на русском.Церемония была приурочена к Пасхе. Акция призвана передать "слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии".В Бразилии из-за коронавируса закрыты все храмы, поэтому кардинал Орани Темпеста провел пасхальную службу практически в одиночестве у подножия статуи. По последним данным, новым вирусом в Бразилии заразились 22169 человек, скончались 1223.