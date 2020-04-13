За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых один человек погиб и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 ребенка. Произошло 189 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 92 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ленинский район. По предварительной информации, 6 апреля 2020 года в 07.05 в городе Владимир на улице Верхняя Дуброва у дома 32 водитель автомобиля Джип-Гранд-Чероки 1958 г.р. допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1998 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Джип-Гранд-Чероки с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, и водитель автомобиля ВАЗ-2114 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рассечение левой брови, направлены на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 7 апреля 2020 года в 10.15 на 10 км автодороги Камешково – Ляховицы – Суздаль водитель автомобиля Тойота Рав4 1973 г.р. допустил наезд на выбоину на проезжей части дороги, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение, пассажир 1944 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого надколенника, перелом грудной клетки, госпитализирован.Судогодский район. По предварительной информации, 8 апреля 2020 года в 17.10 на 14 км автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево водитель автомобиля ГАЗ-2824 1981 г.р. допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Опель Астра под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Опель Астра с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 9 апреля 2020 года в 01.35 в поселке Добрятино на улице Первомайская напротив дома 4 водитель автомобиля Ситроен-С5 1985 г.р. допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электровозом ВЛ-80, который двигался со стороны города Москва в сторону города Казань. В результате ДТП водитель автомобиля Ситроен-С5 с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб левой голени, госпитализирован.Петушинский район. По предварительной информации, 10 апреля 2020 года в 08.45 на 97 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Фиат-Дукато 1994 г.р. при движении по правой полосе в сторону города Москва не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Скания под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Фиат-Дукато, с диагнозом: сочетанная травма, вывих голеностопного сустава справа, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 11 апреля 2020 года в 18.35 на 28 км автодороги Владимир – Юрьев–Польский - Переславль-Залеский водитель автомобиля Шевроле-Нива 1942 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП водитель с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 12 апреля 2020 года в 17.40 на Судогодском шоссе города Владимир водитель автомобиля Киа-Сид 1982 г.р. при повороте налево допустила столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем Лада-Приора под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП пассажиры автомобиля Лада-Приора 1962 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, пассажир 2004 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, и пассажир 2014 г.р. с диагнозом: ушибы, направлены на амбулаторное лечение.