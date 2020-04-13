Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказался об окончании пандемии коронавируса в России. Эксперт рассказал, как будет складываться жизнь граждан после снятия ограничительных мер.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказался об окончании пандемии коронавируса в России. Эксперт рассказал, как будет складываться жизнь граждан после снятия ограничительных мер.Профессор отметил, что решение об отмене режима всеобщей самоизоляции принимают не вирусологи, а политики. Оно будет основано на медико-биологической, политической и экономической ситуации в стране.По словам ученого, если спад эпидемии коронавируса произойдет до 30 апреля, то мероприятия по защите населения от инфекции могут скоро отменить, если плохо – то продлят. При этом переход к нормальной жизни произойдет не сразу."Какие-то "хвосты" останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", – высказал мнение Анатолий Альштейн в беседе с .Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему 30 апреля было выбрано в качестве предположительной даты окончания эпидемии . Она заявила, что к тому времени пройдут два цикла по 14 дней, и тогда власти смогут оценить последствия ограничительных мер.12 Апр 2020 в 1:48 PDTПо последним данным, в стране зафиксировано 15 770 новых случая заражения китайской инфекцией. Большинство заболевших (10 158) находятся в Москве. Жертвами коронавируса стали 130 пациентов. Выздоровели 1 291 человек, передает .