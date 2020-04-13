Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальной мир, и ее экономика может не показать явных признаков восстановления до 2021 года, заявил заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальной мир, и ее экономика может не показать явных признаков восстановления до 2021 года, заявил заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос."В еврозоне наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мы увидим некоторые признаки роста, начиная с III квартала, но настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года. В любом случае 2021 год не сможет компенсировать весь спад в 2020 году", — сказал де Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ.Развитие ситуации будет зависеть от продолжительности ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса, добавил он.ЕЦБ в марте представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии. Регулятор также решил запустить чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.На прошлой неделе Еврогруппа согласовала пакет мер на 540 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии."С учетом всех этих мер, которые сейчас действуют, Европа лучше подготовлена к реагированию на этот беспрецедентный кризис", — считает де Гиндос."Страны будут переживать глубокую рецессию, которая окажет влияние на их государственные финансы. Это повлечет за собой большие потребности в финансировании в размере от 1 триллиона до 1,5 триллиона евро — суммы, подобной которой мы, вероятно, никогда раньше не видели", — отметил зампред ЕЦБ.Тем не менее "уровень долга в еврозоне является устойчивым, и когда этот кризис закончится, экономические условия вернутся в норму", добавил он.