Центровой клуба НБА Юта Джаз Руди Гобер признался, что получал угрозы в свой адрес. Гобер был первым баскетболистом, заразившимся коронавирусом.

Центровой клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер признался, что получал угрозы в свой адрес. Гобер был первым баскетболистом, заразившимся коронавирусом.Французский баскетболист скептически относился к пандемии коронавируса. Во время пресс-конференции Гобер демонстративно трогал микрофоны. Но через несколько дней у Руди был обнаружен коронавирус, а сезон в НБА — приостановлен."Когда я сдал положительный тест, то мне стали поступать угрозы. Я же оказался на передовой борьбы с вирусом, и, возможно, спас тысячи людей. Из-за меня чемпионат оказался приостановлен, и это помешало распространению инфекции", — приводит слова Гобера ТАСС.