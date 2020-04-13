Чемпион России Зенит возобновил интерес к защитнику Ювентуса Даниэле Ругани. Эта покупка может обойтись петербуржцам в 20 миллионов евро.

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани. Эта покупка может обойтись петербуржцам в 20 миллионов евро.Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Зенит" попытается приобрести 25-летнего футболиста во время летнего трансферного окна. В прошлом году клуб из Санкт-Петербурга предпринимал попытку купить Ругани, но не смог договориться с чемпионами Италии.Даниэле Ругани стал первым футболистом Серии А, у которого был выявлен вирус COVID-19. В настоящее время Даниле уже излечился от коронавирусной инфекции.