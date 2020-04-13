Теперь ему придётся сидеть в тюрьме

Жителю города Владимира в суде назначили наказание в виде полугода исправительных работ, но тот, не желая трудиться на благо государства, всячески избегал своего приговора и сотрудников УФСИН.Им удалось выяснить, что он прячется в частном доме в одном из посёлков. Дверь сотрудникам УФСИН открыли родители, заявившие, что их сын уехал в Москву на заработки. Те, чуть было не поверили, однако на всякий случай решили проверить квартиру. Оказалось, что осужденный прятался в тумбочке, у которой не было задней стенки. Парня увезли в полицию, а затем над ним прошло новое судебное заседание, где наказание заменили на реальный срок.