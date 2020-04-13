Португальский полузащитник московского Локомотива Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский Спортинг. В португальском клубе рассчитывают выкупить своего воспитанника.

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский "Спортинг". В португальском клубе рассчитывают выкупить своего воспитанника.Права на 27-летнего португальца принадлежат миланскому "Интеру", а в "Локо" он выступает на правах аренды. Как сообщает A Bola, если "железнодорожники" не смогут выкупить игрока и "нерадзурри", то тот вернется в "Интер".Однако Милан может оказаться транзитной точкой в карьере игрока. Боссы итальянцев не рассчитывают на Жоау, но планируют приобрести у "Спортинга" полузащитника Маркоса Акунью. Таким образом, они могут включить Мариу в состав сделки и удовлетворить интересы как свои, так и "Спортинга".Напомним, что Мариу выступает за "Локомотив" с лета 2019 года. В чемпионате России португалец провел 11 матчей, забил один гол и стал автором двух голевых передач.