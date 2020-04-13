Сотрудники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве обнаружили в интернете призывы к нарушению нормальной работы сайта, предназначенного для выдачи жителям столицы цифровых пропусков. Они с 15 апреля потребуются для перемещения по городу на общественном и личном транспорте.

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве обнаружили в интернете призывы к нарушению нормальной работы сайта, предназначенного для выдачи жителям столицы цифровых пропусков. Они с 15 апреля потребуются для перемещения по городу на общественном и личном транспорте.По информации оперштаба, "положить" сервис для выдачи цифровых пропусков предлагают злоумышленники на сайте JoyReactor. Они пытаются организовать помехи работе сайта, предлагая одновременно сгенерировать большое количество запросов к нему.О попытках помешать работе сайта проинформировали правоохранительные органы. Жителям столицы в оперштабе напоминают, что на оформление пропусков есть ещё два дня — обязательными они станут только в среду. Помимо интернет-сайта nedoma.mos.ru разрешения на передвижение по городу на транспорте можно оформить через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77 и через СМС на номер 7377.Ранее в понедельник стало известно, что созданная в Москве система выдачи электронных пропусков для передвижения на транспорте по городу испытала в первые часы своей работы беспрецедентное количество хакерских атак. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.