Во время карантина из-за коронавируса не только простые люди, но и звезды задумываются о том, как разнообразить свой досуг. Кто-то перебирает старые книги, кто-то делится с подписчиками в соцсетях кулинарными секретами, а Елена Воробей решила записаться в команду волонтеров.

Во время карантина из-за коронавируса не только простые люди, но и звезды задумываются о том, как разнообразить свой досуг. Кто-то перебирает старые книги, кто-то делится с подписчиками в соцсетях кулинарными секретами, а Елена Воробей решила записаться в команду волонтеров.В своем "Инстаграме" артистка разместила фото в фирменной волонтерской красной куртке и написала: "Сегодня ездила по адресам, закупала продукты, потом развезла все это тем, кто просил о помощи".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Апр 2020 в 9:36 PDT"Завтра опять поеду на вызовы. Слова благодарности этих абсолютно одиноких стариков до сих пор звучат в моих ушах", — призналась артистка.На днях Елена Воробей и ее дочь Соня были гостями программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".Они рассказали, каким непростым был пусть к взаимопониманию между мамой и дочкой, а также о том, что пришлось пережить Соне, когда ей делали операцию на позвоночник, и самой артистке, боровшейся с депрессией.