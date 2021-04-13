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Самые интересные новости - только у нас
Жители владимирской деревни запаслись на время паводка сухарями
Мужчину в Александрове чудом не сбила машина на тротуаре
Больше всего владимирцы жаловались в ЦУР на состояние дорог и тротуаров
Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил неожиданный подарок
Во Владимире открылась выставка, с которой надо знакомиться на ощупь и на слух
Во Владимирской области вспоминают своего покорителя космоса Валерия Кубасова
Сюжеты "Вестей" из Владимира участвуют во Всероссийском космическом телемарафоне
"Вести" собрали 12 владимирских фактов о космосе и Гагарине
Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина под Киржачом нуждается в реконструкции