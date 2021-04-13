Каждый победитель получил грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие своего инновационного проекта.

Фонд содействия инновациям поддержал проекты 12 молодых исследователей Владимирского государственного университета,сообщили в пресс-службе вуза.Программу «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») реализует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.Отбор победителей прошёл по шести приоритетным направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.Также молодые исследователи ВлГУ победили в конкурсе «УМНИК-Технет НТИ» – это кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков Национальной технологической инициативы и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования цифровых, «умных», виртуальных фабрик будущего.От Владимирского государственного университета победителями стали 12 студентов, аспирантов и молодых преподавателей. Ректор Анзор Саралидзе поздравляет молодых учёных с этой значимой победой и желает успехов в реализации проектов, в том числе через создание малых инновационных предприятий.Список победителей от ВлГУ:1. Артём Абакумов, МИ ВлГУ. Проект: «Разработка геоинформационной системы для векторизации растровых снимков с использованием метода персистентного разложения изображения на структурные комплексы»;2. Дмитрий Бокарёв, ИМиАТ. Проект: «Разработка технологии получения порошковых композитов для аддитивного производства в машиностроении»;3. Роман Горбунов, ИМиАТ. Проект: «Разработка системы управления техническим состоянием наземного пассажирского электрического транспорта»;4. Илья Ефремов, ИПМФИ. Проект: «Разработка программно-аппаратных средств энергоэффективного привода высокоинтеллектуальных средств передвижения инвалидов»;5. Победитель УМНИК-Технет Алексей Завитков, ИМиАТ. Проект: «Разработка технологии восстановления шеек стальных коленчатых валов двигателя внутреннего сгорания методом лазерной газопорошковой наплавки»;6. Виктор Ильин, ИПМФИ. Проект: «Разработка наноструктурированных суперконденсаторов, построенных на основе углеродных наноматериалов»;7. Илья Кондрушин, МИ ВлГУ. Проекта: «Разработка технологии и системы учета рабочего времени на основе комплексирования данных о местоположении от активной сенсорной сети и данных активности с подсистемы видеонаблюдения»;8. Иван Кулешов, ИМиАТ. Проект: «Разработка модуля очистки охлаждающей жидкости двигателей тяжелой транспортной техники с байпасной компоновкой фильтра-сепаратора»;9. Данила Левочкин, ИМиАТ. Тема проекта: «Разработка ветроустановки с вертикальной осью как альтернативного источника энергии»;10. Дмитрий Рева, ИАСЭ. Проект: «Разработка методики технико-экономической оптимизации синтеза и получения литейных сплавов и их программная реализация»;11. Дарья Чкалова, ИПМФИ. Проект: «Разработка программного пакета библиотек фильтрации данных на основе метода амплитудно-фазовых операторов для задач высокопроизводительной аналитики»;12. Александр Яшин, МИ ВлГУ. Проекта: «Разработка технологии повышения эксплуатационных характеристик нагруженных деталей из алюминиевых сплавов волновым упрочнением».Каждый победитель получил грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие своего инновационного проекта.Программа УМНИК реализуется с целью поддержки молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирования молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.Фото из архива ГТРК "Владимир".