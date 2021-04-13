5 машин получит областной центр.

В департаменте региональной политики ответили на запрос «Вестей» о распределении и их техническом состоянии. В ведомстве сообщили, что все они выпущены на Ликинском автозаводе в 2011 году. Городские низкопольные автобусы большого класса будут переданы муниципалитетам: 2 – Селивановскому району, 5 – Кольчугинскому, 5 – Судогодскому, 4 – городу Радужный, 10 – Собинскому району, 15- округу Муром, 3 – Ковровскому району, 1 – Меленковскому и 5 машин получит областной центр.Напомним, что Владимиру 50 таких же автобусов, которые отвечают экологическим нормам Евро-4 и находятся в хорошем состоянии. Эти автобусы были выведены из состава московского автопарка. в декабре 2020-го.