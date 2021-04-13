На модернизацию лесопожарной техники и оборудования в регионе выделено 30 млн рублей.

ГАУ «Владсельхоз» закупило четыре комплекса с беспилотным летательным аппаратом DJI Mavic 2 ZOOM. Квадрокоптеры помогут выявлять очаги возгораний и следить за сохранностью лесов Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Беспилотники прошли настройку и готовы к передаче в филиалы для осуществления мониторинга пожарной обстановки. Инспекторы смогут оперативно обнаруживать задымления и лесные пожары, а также детально осматривать территорию. Патрулирование открывает новые возможности в деле охраны лесов от пожаров», − прокомментировал генеральный директор «Владлесхоза» Олег Лавров.Напомним, что на модернизацию лесопожарной техники и оборудования в регионе выделено 30 млн рублей.