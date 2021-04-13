В крупе перловой и горохе более чем в 2,5 раза превышены допустимые нормы по отдельным показателям.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской области в школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, домах для престарелых и инвалидов выявлено 8 партий крупы, общим весом 150 кг, среди них: «Крупа перловая №1», «Горох шлифованный колотый 1 сорт», «Пшено шлифованное 1 сорт», «Крупа манная», «Крупа ячневая №2».При этом в крупе перловой и горохе шлифованном колотом более чем в 2,5 раза превышены допустимые нормы по отдельным показателям, таким как сорная примесь и изъеденные семена, а в крупе перловой показатель недодир превышен более чем в 9 раз;Также во всех учреждениях присутствуют нарушения следующих обязательных требований:- несоответствие требованиям нормативных документов по цвету, содержанию доброкачественного ядра, недодиру, сорной примеси, изъеденным и нешелушенным семенам, сечки и мучки, крупности, влажности;- отсутствие деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность и качество круп;- представление неполной информации в маркировке о наименовании изготовителя, дате выработки, сорте, марке и номере крупы.Поскольку это создаёт угрозу здоровью людей, вся небезопасная крупа исключена из оборота, а ее производителям выдано 11 предписаний на отзыв деклараций о соответствии, 7 из которых отозваны в установленный срок, 4 - находятся на контроле ведомства.В отношении госучреждений, поставщиков и производителей некачественной крупы возбуждено 26 административных дел. Виновные привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и штрафа.Изображение с сайта