Согласно проведенному исследованию изъятое вещество, общей массой около 200 граммов, содержит в своем составе психотропное средство– амфетамин...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир иномарки по подозрению в попытке сбыта амфетамина.Во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции в районе улицы Нижние Мневники был остановлен автомобиль «Шкода Октавия».При проверке документов у водителя сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра иномарки под пассажирским сиденьем был обнаружен сверток с неизвестным веществом внутри, принадлежащий вышеуказанному гражданину.Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы.Согласно проведенному исследованию изъятое вещество, общей массой около 200 граммов, содержит в своем составе психотропное средство– амфетамин.Следствием было установлено, что данный гражданин с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрел вещество у неустановленного лица, которое незаконно хранил при себе.В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81