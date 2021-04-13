В рамках празднования 60-летнего юбилея первого полета человека в космос газета Известия опубликовала архивный номер от 12 апреля 1961 года. В тот день Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на корабле Восток-1.

В рамках празднования 60-летнего юбилея первого полета человека в космос газета "Известия" опубликовала архивный номер от 12 апреля 1961 года. В тот день Юрий Гагарин стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "Восток-1".Исторический номер "Известий" вышел через несколько часов после приземления первого космонавта планеты. С этим событием связаны материалы всех шести полос выпуска.На первой полосе размещена фотография Юрия Гагарина. «Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо» – такими словами открывается архивный номер.Советские журналисты расписали полет Гагарина по минутам. Они взяли интервью у жены первого космонавта планеты, побеседовали с жителями Саратовской области, которые первыми увидели его после приземления.На других страницах опубликованы приветственные речи руководителей советского государства и других стран, летчиков, артистов, писателей.Исторический номер газеты "Известия" и фотографии тех событий может увидеть любой желающий. Они также доступны на "Дверь во Вселенную открыта", которая проходит в саду "Эрмитаж" и парке "Красная Пресня" в Москве.