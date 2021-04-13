Девять лет назад, 13 апреля 2012 года, Сергей Ситников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области. С тех пор регион - в крепких руках. А доверие жителей ..

Девять лет назад, 13 апреля 2012 года, Сергей Ситников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области. С тех пор регион - в крепких руках. А доверие жителей области дважды подтвердила безоговорочная победа на выборах. О том, как за 9 лет под руководством Сергея Ситникова поменялся регион, говорят не только люди, но и цифры.Девиз Сергея Ситникова на посту губернатора Костромской области – с заботой о каждом. Решения, которые принимает глава региона, затрагивают все сферы жизни - от образования и медицины до экономики и дорожного строительства. Ситников - коренной костромич. И искренне стремится сделать жизнь земляков лучше. Перемены, действительно, заметны. Происходят они благодаря грамотным управленческим решениям губернатора.Так, разработанная по инициативе Сергея Ситникова долгосрочная программа материального стимулирования выпускников медвузов и опытных специалистов узкого профиля за 9 лет привлекла в поликлиники и больницы региона 572 врача. Подъемные и стимулирующие выплаты, служебные квартиры, модернизация больниц и первичного звена, возможность постоянного обучения, рост зарплаты помогают повышать уровень оказания медицинской помощи в регионе.Количество пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, с 2014 года увеличилось в 14 раз. Вскоре будет сдан новый корпус онкодиспансера, возводить который начали ещё в 2000-ых, но потом благополучно забросили. В здании разместится современное высокотехнологичное оборудование. Строится центр амбулаторной онкологической помощи, новые детская и взрослые поликлиники. Губернатором утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она позволит построить 8 новых врачебных амбулаторий, 30 ФАПов и 8 фельдшерских пунктов на селе, 5 медучреждений. В 109 зданиях медицинских организаций будет сделан капитальный ремонт, закупят более 370 единиц современного оборудования и порядка 200 машин.С 2012 года впервые за 40 лет начаты строительство и реконструкция детских садов. За 9 лет для малышей построен и реконструирован 21 детский сад, возведена современная школа в Заволжском микрорайоне Костромы. Сейчас завершается строительство школы на ул. Профсоюзной в Костроме и в п. Якшанга, ведётся возведение образовательного учреждения в п. Волжский Костромы.В ближайшее время начнётся строительство ещё двух новых школ - в г.Буе и п. Апраксино. В Минпросвещения РФ направлены заявки на строительство современных школ в п. Караваево, г.Шарье и п. Красном-на-Волге. Строятся и детские сады, сейчас в областном центре возводится сразу два здания.Сергей Ситников не просто добивается финансирования, но и держит на постоянном контроле ход работ. При главе региона создан штаб по обеспечению строительства социально значимых объектов. На заседаниях принимаются оперативные решения, позволяющие сократить сроки и повысить качество строительства. Так, на последнем штабе было принято решение о привлечении к работам студенческих отрядов.Одно из мощнейших достижений губернатора - передача автотрассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» на федеральный уровень. Это, а также восстановление местных дорожных предприятий, позволило в разы увеличить объемы дорожных работ в регионе. Они выросли в 70 раз – с 4 км в 2012 году до 280 км в 2021 году. За последние три года в рамках государственной программы по развитию транспортной системы Костромской области приведены в нормативное состояние 12 мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также 8 мостов – на дорогах местного значения. В 2021 году в регионе отремонтируют 220 км дорог регионального и межмуниципального значения и более 100 км дорог местного значения, завершатся работы по реконструкции и капитальному ремонту шести мостовых сооружений.Эксперты отмечают, Сергея Ситникова слышат на федеральном уровне. Глава региона доказывает важность поддержки проектов, улучшающих жизнь земляков. Губернатор добился возобновления газификации региона - голубое топливо уже пришло в Парфеньево, на очереди - Нея. Принято решение о строительстве второго моста через Волгу. Выделено финансирование на капитальный ремонт гинекологического отделения второй городской больницы. Финансирование проектов области за счет федерального бюджета с 2012 года увеличилось в два раза.«Бизнес - это люди», - говорит Ситников и дает «зелёный свет» инвестпроектам в регионе. В Галиче строится фанерный завод группы компаний «Сегежа», благодаря чему будет создано 600 новых рабочих мест. В Шарье на предприятии «СВИСС КРОНО» будет создано новое, крупнейшее в стране, производство OSB-плит.За 9 лет работы Сергея Ситникова создано более 8 тысяч новых рабочих мест, 99 новых высокотехнологичных предприятий. Поддерживают в регионе и сельхозпроизводства. Это позволяет региону полностью обеспечивать себя молочной продукцией, яйцом и картофелем.Свои позиции губернатор подтвердил в пандемию, когда на уровне региона были разработаны дополнительные программы поддержки местных производств, а многие из них не прекращали свою деятельность даже в период локдауна.Костромская область - лесной край. И чтобы навести порядок в лесу, нужна была крепкая рука и холодный ум. Сергею Ситникову удалось добиться и этого. Благодаря установкам губернатора все больше предприятий нацелено на глубокую переработку древесины, а не просто заготовку сырья. Костромская область на протяжении нескольких лет входит в десятку лучших субъектов ЦФО по объемам воспроизводства лесов. А федеральные каналы приводят регион как яркий пример того, как можно победить лесную мафию и работать по закону.Культура и спорт - тоже в фокусе внимания главы региона. С 2012 года построено и реконструировано 100 спортивных объектов, установлено 15 площадок для подготовки и сдачи норм ГТО, количество спортивных сооружений увеличилось на 16%. Костромская область постоянно входит в пятёрку регионов-лидеров по сдаче норм ГТО.С 2012 года отремонтировано более 180 сельских домов культуры. Впервые за 20 лет построен новый современный ДК.Результат работы – огромное доверие людей. На выборах 2020 года за Сергея Ситникова отдали свои голоса 64,82% избирателей, принявших участие в выборах.