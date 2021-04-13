За первый квартал этого года пользователи ВТБ Онлайн совершили 64 млн переводов на сумму более 500 млрд рублей, что вдвое превысило результат первого квартала 2020 года. Чаще всего клиенты ..

За первый квартал этого года пользователи ВТБ Онлайн совершили 64 млн переводов на сумму более 500 млрд рублей, что вдвое превысило результат первого квартала 2020 года. Чаще всего клиенты переводили деньги через Систему быстрых платежей, по объему пока лидируют переводы с карты на карту.В рамках СБП пользователи совершили 21,6 млн транзакций, общий объем которых составил 119 млрд рублей, по карточным переводам — 20 млн транзакций на сумму 182 млрд рублей. При этом средний чек по переводам с карты на карту оказался вдвое выше.В первом квартале ВТБ Онлайн запустил более 70 обновлений для своих пользователей. В частности, в январе ВТБ увеличил максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза — до 150 тысяч рублей. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз — до 2 млн рублей. Среди последних изменений — поиск контактов в адресной книге не только на кириллице, но и на латинице, справочник с десятью самыми популярными банками в рамках переводов по СБП, подсказки для переводов с кредитных карт.«Клиенты ВТБ все активнее пользуются цифровыми каналами для переводов — объем транзакций стабильно растет каждый месяц. В январе-марте этого года клиенты воспользовались нашими сервисами для перевода на сумму более полутриллиона рублей, это вдвое превышает результат первого квартала 2020 года и почти на 10% – четвертого квартала, который традиционно является рекордным. Для удобства пользователей мы на регулярной основе внедряем обновления в ВТБ Онлайн, улучшая качество мобильного банка и увеличивая число его клиентов – к 2022 году нашими пользователями станут уже 15 млн человек», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.