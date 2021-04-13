Поехали. Именно с этой легендарной фразой 60 лет назад человек впервые отправился в космос. 12 апреля Юрий Гагарин улетел за пределы планеты. Какие внеземные загадки удалось разгадать более

Поехали. Именно с этой легендарной фразой 60 лет назад человек впервые отправился в космос. 12 апреля Юрий Гагарин улетел за пределы планеты. Какие внеземные загадки удалось разгадать более чем за пол века, что связывает с космосом владимирцев и насколько интересен мир планет и галактик подрастающему поколению? В гостях лектор владимирского планетария Наталья Малинина