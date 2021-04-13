Имущество закрепят на праве оперативного управления.

Ковровскому районному Дому культуры бесплатно подарят сценическое оборудование, покрытие размером 10 на 12 метров и полуприцеп. Имущество передадут из государственной собственности на баланс района. Соответствующее распоряжение уже подписано в Белом доме.Как уточнили в обладминистрации, балансовая стоимость передаваемых вещей составляет более 3,6 млн рублей. Они будут закреплены за учреждением на праве оперативного управления.Ранее мы сообщали, что Гороховецкому району в рамках нацпроекта «Культура» автоклуб. На покупку специализированного транспорта потрачено почти 5,6 млн рублей. Автомобиль будет обслуживать 49 населенных пунктов, в которых проживают почти 7,5 тысяч человек.