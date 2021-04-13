Цена биткоина впервые в истории преодолела отметку $62 000. Цифровая валюта дорожает на фоне грядущего IPO крупнейшей криптобиржи в США. Накануне аналитики Bloomberg спрогнозировали рост биткоина до $400 000 уже к концу этого года.

Цена биткоина во вторник преодолела отметку в $62 000, обновив исторический максимум. По данным Coindesk, на пике за день криптовалюта торговалась по $62 732. На момент публикации 12:32 мск биткоин стоил около $62 606 прибавляя в цене 2,98% за предыдущие 24 часа.Цифровая валюта растет на фоне грядущего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, отмечает Bloomberg. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на 14 апреля.Размещение Coinbase станет первым листингом крупной криптовалютой компании, отмечает агентство. Крипто-компания, выходящая на IPO, — это большая веха. Такие шаги позволяют потребителям чувствовать себя в большей безопасности с криптовалютой и, в конечном итоге, повышают доверие к этой сфере, — считает гендиректор и сооснователь криптовалютного кошелька Zumo Ник Джонс.В своем недавнем отчете аналитики Bloomberg Crypto спрогнозировали рост биткоина к концу года до $400 000.