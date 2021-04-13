В связи с обращением жителя поселка Золотково Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу отсутствия в его квартире газового оборудования.

В связи с обращением жителя поселка Золотково Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу отсутствия в его квартире газового оборудования.Установлено, что дом, в котором проживает заявитель - инвалид 3 группы, газифицирован в октябре 2007 года. При этом администрация, являясь собственником квартиры заявителя и наймодателем по отношению к нему, в газификации не участвовала и договор на подключение не заключала, тогда как техническая возможность для этого имеется. В результате ее бездействия инвалид с 2007 года по настоящее время лишен права пользования коммунальными услугами надлежащего качества. Кроме того, проживая в газифицированном доме, он также не мог компенсировать расходы, понесенные на приобретение дров для печного отопления, сообщила персс-служба облпроекратуры.В этой связи межрайонной прокуратурой главе администрации муниципального образования поселок Золотково внесено представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворен.И в настоящее время органом местного самоуправления с АО «Газпром газораспределение Владимир» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) квартиры, получены технические условия на подключение указанного жилого помещения.Фото