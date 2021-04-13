У москвичей стало еще больше возможностей пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь маломобильные жители столицы смогут сделать прививку на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У москвичей стало еще больше возможностей пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь маломобильные жители столицы смогут сделать прививку на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Прежде всего это касается тех, кто испытывает трудности в передвижении и получает соцобслуживание на дому. В Москве порядка 120 тысяч таких жителей, уточнила Ракова."Все они являются подопечными соцработников, которые кроме помощи маломобильным москвичам на дому с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице», – сказала заммэра столицы.Заявки для вакцинации на дому не требуется. Органы соцзащиты передадут всю информацию о маломобильных гражданах в поликлиники.Проводить вакцинацию будут 66 бригад во всех округах столицы. Они оснащены всем необходимым: специальным оборудованием для перевозки вакцины, средствами индивидуальной защиты.Вакцинация от COVID-19 в Москве началась в декабре. На сегодняшний день прививку сделали около миллиона жителей столицы, большинство из них получили вторую дозу препарата.Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках и 40 частных клиниках. Прививочные кабинеты работают в крупных торговых центрах, флагманских офисах "Мои документы".Записываться на вакцинацию не нужно: достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 40 минут.Вместе с вакцинацией продолжается формирование естественного иммунитета. С начала пандемии ковид перенесли порядка миллиона москвичей. Таким образом, с учетом вакцинации и переболевших иммунитет к коронавирусу есть у каждого шестого москвича.